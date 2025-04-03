На дорогах ХМАО обновят тротуары и освещение

На региональных дорогах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) власти планируют обновить тротуары и улучшить освещение, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Так, в этом году в Октябрьском районе планируется проложить 4,8 км новых тротуаров: участке дороги Нягань — Унъюган, между 135 и 140 км, пешеходы смогут передвигаться без риска.

Также будет установлено уличное освещение на 3 км региональных трасс: на подъезде к Белоярскому установят 250 м световых опор, на дороге Нефтеюганск — Мамонтово подсветят 650 м пути на 705 и 706 км. Кроме того, на трассе Сургут — Когалым на 52-58 км запланировано установить освещение на трех участках общей протяженностью 1,8 км.

Напомним, в 2025 году в ХМАО планируется обновить более 90 км региональных дорог. На предстоящий сезон запланированы ремонтные работы на около 17 км региональных автотрасс, включая участки трасс Сургут — Нижневартовск и Лангепас — Покачи. Также будет отремонтировано более 618 м мостовых сооружений.

Ирина Пичурина