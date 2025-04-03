В Троицке директора банно-прачечного комбината будут судить за взятки

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела директора муниципального предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат», депутата горсобрания Валерия Спиридонова, обвиняемого в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Также завершено дело обвиняемого в даче взяток (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2020-2024 годах директор муниципального унитарного предприятия получил не менее 200 тыс. руб. от предпринимателя за заключение незаконных договоров аренды нежилого помещения.

Преступление выявили сотрудники управления по экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области вместе с коллегамии з УФСБ России по региону.