В Иркутской области восстановили электричество после падения Ту-22М3

В деревне Буреть Усольского района Иркутской области восстановили подачу электричества после крушения ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Всего энергетики подключили к электричеству три обесточенных поселка.

«Благодарю энергетиков за оперативное подключение. Они приступили к восстановлению сразу после крушения самолета. Работали всю ночь и утро, чтобы как можно быстрее в домах и соцобъектах появился свет. Сначала подключили поселки Средний и Новомальтинск. Теперь — Буреть. Жители понимали ситуацию и ни один не пожаловался на перебои»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области в ночь на 2 апреля. Согласно сообщению Минобороны, причиной стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, погиб один из четырех членов экипажа.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 входит в состав воздушно-космических сил России. Может быть носителем ядерного оружия. В августе 2024 года в Иркутской области разбился еще один Ту-22М3.