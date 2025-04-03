В Башкирии запретят усыновление детей в страны с разрешенной сменой пола

В апреле депутаты Курултая Башкирии планируют принять в окончательном чтении законопроект о запрете на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Граждане таких государств и постоянно проживающие там люди не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей из нашего региона, отмечается в сообщении. Изменения внесут в республиканский Семейный кодекс .

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Председатель Курултая Константин Толкачев объяснил позицию регионального парламента заботой о безопасности и соблюдении прав детей.

«Передавая ребенка в приемную семью, мы хотим быть уверены, что он будет расти в здоровой, гармоничной среде»,— отметил он.

По мнению инициаторов законопроекта, разрешенные в других странах «гендерные эксперименты» могут плохо сказаться на психоэмоциональном состоянии ребенка и повлиять на его самоидентичность. Дети должны расти «в гармонии с традиционными семейными ценностями», отмечается в пресс-релизе.

Майя Иванова