Суд оставил под стражей действующего и бывшего главу челябинского миндортранса

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву, обвиняемому в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также в следственном изоляторе оставлен бывший глава ведомства Дмитрий Микулик и экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов, обвиняемые в том же преступлении. Информация о рассмотрении дел 2 апреля имеется в материалах суда.

Адвокаты обвиняемых пытались обжаловать постановления Мещанского районного суда Москвы от 21 февраля о заключении каждого под стражу на срок один месяц и 22 суток.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева задержали сотрудники УФСБ России по региону 19 февраля. По версии следствия он в 2015-2019 годах вместе с экс-министром Дмитрием Микуликом и тремя представителями коммерческих организаций похитил более 2,9 млрд руб. при заключении госконтрактов по ремонту и строительству дорог на основании результатов фиктивных конкурсных процедур. Пятым фигурантом дела является бывший юрист Геннадия Вильшенко, заместитель генерального директора ООО «РСГрупп» Екатерина Краснихина. Ей суд назначил запрет определенных действий.