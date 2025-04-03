Собиравшегося воевать за Украину жителя Омска приговорили к 11 годам

Военный суд приговорил к 11 годам заключения 25-летнего жителя Омска, собиравшегося воевать за Украину. Три года он проведет в тюрьме и восемь лет — в исправительной колонии строгого режима, рассказала официальный представитель омского управления ФСБ России Ирина Руснак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование установило, что омич выражал намерение присоединиться к вооруженным украинским формированиям. Кроме того, он агитировал знакомых ехать на Украину, чтобы сражаться против Вооруженных сил РФ.

«Обвиняемый создал открытый аккаунт в одной из соцсетей и публично призывал пользователей к сбору средств для финансирования украинской террористической организации»,— говорится в материалах УФСБ. В отношении омича возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Илья Николаев