За призывы к расправе над военными жителя Приангарья осудили на 4 года

2-й Восточный окружной военсуд вынес приговор местному жителю по делу о призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2) и экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему назначили четыре года колонии общего режима, а также на три года лишили права размещать комментарии и администрировать сайты, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, фигурант дела выступал противником проведения специальной военной операции на Украине. Он размещал в Telegram и Youtube комментарии, призывающие к насилию в отношении военнослужащих ВС РФ и правоохранительных органов.

Кроме того, злоумышленник утверждал, что необходимо наносить ракетные удары по зданиям и местам массового скопления на территории России.

Александра Стрелкова