В Абакане задержан 17-летний подросток за поддержку исламских террористов
В Абакане (Хакасия) в отношении подростка возбуждено уголовное дело о публичной пропаганде террористической организации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). 17-летнему юноше грозит до семи лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет об ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
По версии следствия, в декабре 2024 года подросток разместил в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) видеоролики с пропагандой террористической организации.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.