В Омске за 3,5 млрд рублей планируют построить распределительный складской центр

В Омской области инвестиционный комитет одобрил проект строительства в столице региона распределительного складского центра. Его площадь составит более 25 тыс. кв. м, инвестиции оцениваются более чем в 3,5 млрд руб., сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, складской центр в Омске будет обслуживать до 7 тыс. торговых объектов разного формата. Кто выступит инвестором глава региона не уточнил.

Также инвестиционный комитет одобрил проект создания в регионе Центра здоровья и отдыха. Планируется построить здания термального комплекса площадью 7 тыс. кв. м. Объем вложений составит около 1,4 млрд руб. Ожидается, что вместимость объекта будет около 2 тыс. человек.

Александра Стрелкова