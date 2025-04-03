При обрушении породы на шахте «Ново-Кальинская» погиб один человек

Горнорабочий очистного забоя 1995 года рождения погиб при обрушении породы на отметке 1010 м на шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральск, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Для определения причины смерти мужчины проведут судебно-медицинскую экспертизу. По итогам будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

Обрушение породы в шахте «Ново-Кальинская» произошло вечером 2 апреля. В управлении СКР сообщили, что инцидент произошел в результате горного удара. На шахте добывают бокситовую руду, из которой получают алюминий. Объект принадлежит «Русалу», производственная мощность — 800 тыс. т руды в год.