«Искитимцемент» вышел на рынок строительных смесей для дорожного строительства

АО «Искитимцемент» (Новосибирская область, управляющая компания — АО «ХК «Сибцем») расширило продуктовую линейку за счет выпуска комплексного минерального вяжущего (КМВ). Строительная смесь применяется в дорожном строительстве для укрепления и стабилизации грунтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Класс прочности нового стройматериала — 22,5 (КМВ 22,5Н). В качестве основных компонентов используются портландцементный клинкер и доменный гранулированный шлак, отметили в компании. Объем инвестиций в запуск строительной смеси для строительства дорог управляющий директор «Искитимцемента» Владимир Скакун назвать «Ъ-Сибирь» отказался. Он отметил, что предприятию потребовалось более семи лет «на тщательное изучение вопроса и подготовительную работу».

Сколько КМВ компания планирует выпускать, в «Искитимцементе» также не раскрывают: «В условиях, когда мощности предприятия загружены в целом на 60%, завод способен обеспечить производство КМВ в нужном объеме по запросу клиентов». Ожидаемая география поставок — Новосибирская область и Алтайский край.

Ранее Владимир Скакун рассказал «Ъ-Сибирь», что спрос на основную продукцию компании — общестроительные цементы — в Новосибирской области последние пять лет держался на уровне 1,2-1,4 млн тонн, что на 400-600 тыс. тонн ниже потребления предшествующих лет, и имеет тенденцию к снижению.

«Искитимцемент» — крупнейшее предприятие цементной отрасли в Новосибирской области. Мощность завода составляет 2,1 млн тонн цемента в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2024 году составила 10,6 млрд руб. против 9 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль достигла 4,4 млрд руб., в 2023 году она была на уровне 2,7 млрд руб.

Михаил Кичанов