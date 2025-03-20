«Искитимцемент» прогнозирует падение спроса на цемент в Новосибирской области

По оценке управляющего директора «Искитимцемента» Владимира Скакуна, в 2025 году емкость цементного рынка в Новосибирской области ожидается в объеме 1,25 млн тонн, что окажется ниже уровня 2024 года. Об этом он заявил «Ъ-Сибирь».

«Потребление цемента в регионе снижается с июня 2024 года и падает вот уже девять месяцев подряд. Максимальный объем цемента региона потребил в 2014 году (как и Россия в целом) — 1,6 млн тонн. К таким результатам за последние годы цементная отрасль не приближалась. Последние пять лет спрос на цемент в Новосибирской области колеблется на уровне 1,2-1,4 млн тонн»,— отмечает глава «Искитимцемента».

В условиях высокой ключевой ставки Банка России господин Скакун ожидает обвал выдач разрешений на строительство и объема продаж жилья. «Для большей части населения ипотечные кредиты оказались неподъемными»,— убежден он.

«Искитимцемент» — крупнейшее предприятие цементной отрасли в Новосибирской области. Мощность завода составляет 2,1 млн тонн цемента в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2024 году составила 10,6 млрд руб. против 9 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль достигла 4,4 млрд руб., в 2023 году она была на уровне 2,7 млрд руб.

Михаил Кичанов