Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до двух шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Каролины Харрикейнз» и довел общее число забитых голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 892.

По общему числу забитых шайб Александр Овечкин занимает второе место, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола. До конца регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» осталось провести семь матчей.

В игре с «Каролиной» Овечкин отличился на 40-й минуте, но по итогу встречи его команда проиграла со счетом 5:1. «Вашингтон» и «Каролина» занимают первые два места в Восточной конференции. У «Вашингтона» 105 очков после 75 матчей, у «Каролины» — 96 очков при 74 встречах. Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Чикаго Блэкхокс» 4 апреля.