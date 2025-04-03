В Якутии снижают нагрузку на ледовые переправы федеральных автотрасс

С 3 апреля начинается поэтапное снижение грузоподъемности ледовых переправ на федеральных автомобильных дорогах Якутии. Как сообщает Минтранс республики, первыми снижение затронет ФАД А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма».

Речь идет о ледовых переправах Якутск—Нижний Бестях через реку Лена, через реку Вилюй — у сел Верхневилюйск, Кюндядя, Сунтар и Крестях, а также через реку Алдан. С 3 апреля тут можно перевозить грузы до 30 т, с 10 апреля — до 20 т.

На сезонных автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и в северных и арктических районах режим ограничения с поэтапным снижением грузоподъемности вводится с 10 апреля. 15 апреля все ледовые переправы и автозимники центральных районов подлежат закрытию и проезд по ним будет запрещён для всех видов транспорта, а в арктических и северных районах это произойдет 20—25 апреля.

Николай Борисов, Якутск