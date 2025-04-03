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Microsoft закрыла филиал в Ярославле

Корпорация Microsoft закрыла филиал в Ярославле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность одной из ее российских компаний.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Информагентство уточняет, что филиал в Ярославле, а также в Москве, Владивостоке, Воронеже и Красноярске был закрыт еще в январе 2025 года. Причины такого решения не называются.

Всего корпорацией закрыты филиалы и подразделения в 13 российских городах.

Microsoft приостановила продажу новых продуктов и предоставление услуг в России в начале марта 2022 года из-за начала СВО.