Microsoft закрыла филиал в Ярославле
Корпорация Microsoft закрыла филиал в Ярославле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность одной из ее российских компаний.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Информагентство уточняет, что филиал в Ярославле, а также в Москве, Владивостоке, Воронеже и Красноярске был закрыт еще в январе 2025 года. Причины такого решения не называются.
Всего корпорацией закрыты филиалы и подразделения в 13 российских городах.
Microsoft приостановила продажу новых продуктов и предоставление услуг в России в начале марта 2022 года из-за начала СВО.