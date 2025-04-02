Большинство помогло «Локомотиву» выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл нижегородское «Торпедо» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии — 4:0, «железнодорожники» проходят во второй раунд плей-офф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет в Нижнем Новгороде был открыт гостями во втором периоде — с передачи Мартина Герната забил Александр Радулов. Спустя 4 минуты ярославцы удвоили счет, шайба на счету Рихарда Паника. Оба гола были забиты в большинстве. За 2,5 минуты до конца основного времени шайбу в ворота «Локомотива» забросил Владислав Фирстов.

«Локомотив» завершает серию победой и становится участником второго раунда Кубка Гагарина.

Алла Чижова