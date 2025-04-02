В Краснодаре для ипотеки на «трешку» требуется зарплата от 305 тысяч рублей

Заемщикам в Краснодаре для получения ипотечного кредита на трехкомнатную квартиру в новостройке требуется ежемесячный доход не менее 305,8 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Необходимый доход превышает среднюю заработную плату на Кубани в 5,2 раза. Средняя стоимость «трешки» в краевой столице составляет 11,06 млн руб.

В городах-миллионниках России размер требуемого дохода для одобрения ипотеки колеблется от 232 до 731 тыс. руб. в месяц. Максимальные требования к финансовым возможностям отмечены в Казани и Санкт-Петербурге, где соискателям кредита необходимо зарабатывать в 6,8 и 6,1 раза больше средней зарплаты в регионе соответственно.

Превышение в пять-шесть среднерегиональных зарплат наблюдается в шести мегаполисах: Нижнем Новгороде, Москве, Краснодаре, Уфе, Омске и Ростове-на-Дону. Среди них наивысшая стоимость трехкомнатных квартир зафиксирована в Москве — 26,44 млн руб. Для получения ипотеки на такое жилье необходимо ежемесячно получать не менее 731,3 тыс. руб.

Анна Гречко