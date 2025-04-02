ХК «Торпедо» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» 2 апреля со счетом 1:2 уступил на своем поле «Локомотиву» из Ярославля в 1/8 финала Кубка Гагарина. После этого поражения нижегородская команда закончила свое выступление в сезоне 2024/25 годов регулярного чемпионата КХЛ.

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Матч прошел при полных трибунах нижегородского дворца спорта «Нагорный». Счет во втором периоде открыл игрок «Локомотива» Александр Радулов. Через несколько минут Рихард Паник увеличил разрыв в счете.

Нижегородцы смогли забросить ответную шайбу только в конце третьего периода.

Андрей Репин