Летчики с разбившегося Ту-22М3 находятся под наблюдением врачей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что летчики, выжившие при крушении Ту-22М3, находятся под наблюдением врачей. Он добавил, что самолет при падении задел линию электропередачи.

«Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта… Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра»,— написал Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, в самолете находились четыре члена экипажа, они катапультировались. Один из них погиб во время приземления. Само судно упало вблизи населенного пункта Буреть Усольского района. Разрушений и жертв среди гражданского населения нет.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Он входит в состав воздушно-космических сил России и может быть носителем ядерного оружия. Минобороны сообщало, что причиной крушения стала техническая неисправность.