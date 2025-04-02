В краснодарском театре драмы создали совет по духовно-нравственным ценностям

В Краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького создали совет по реализации государственной политики в сфере духовно-нравственных ценностей. Новый орган возглавил главный режиссер театра Арсений Фогелев, сообщают «Краснодарские известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

В состав совета вошли представители культурного и общественного сообщества, включая депутата городской думы Краснодара, главного редактора газеты «Краснодарские известия» Владимира Вербицкого.

На первом заседании участники утвердили перечень мероприятий, которые сторонние коллективы проведут на сцене театра в 2025 году. Члены совета также договорились разработать собственный план мероприятий, соответствующий поставленным целям.

Кроме того, были обсуждены вопросы взаимодействия со СМИ для освещения деятельности совета и популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Анна Гречко