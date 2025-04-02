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Врача из Краснодара осудили за подделку диплома о повышении квалификации

Суд признал виновным и приговорил к полугодовому ограничению свободы врача государственной клиники Краснодара за использование поддельного диплома о повышении квалификации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Факт приобретения и использования медработником фальшивого документа был установлен в 2024 году. По данным ведомства, на основании диплома врач получал соответствующие денежные доплаты.

В отношении специалиста было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

Анна Гречко

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