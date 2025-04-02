Полиция начала проверку после нападения двух собак на пенсионерку в Сочи
Сотрудники полиции Хостинского района Сочи начали проверку после нападения собак на 62-летнюю местную жительницу. По предварительным данным, инцидент произошел 1 апреля, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, две собаки породы стаффорд напали на пенсионерку на лестничной площадке жилого дома. В результате инцидента женщина получила множественные повреждения. Пострадавшую экстренно госпитализировали с тяжелыми травами, включая ранения рук, ноги и живота.
Правоохранители установили владельца животных — им оказался 35-летний сосед потерпевшей. Сейчас полиция изучает обстоятельства происшествия и решает вопрос о правовой квалификации действий хозяина собак.