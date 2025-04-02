Глава Кубани принял участие в инаугурации президента Абхазии Бадры Гунба

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в инаугурации президента Абхазии Бадры Гунба, которая состоялась 2 апреля в Сухуме. На торжественной церемонии также присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Кондратьев поздравил нового главу государства и выразил уверенность в продолжении социально-экономического развития республики под его руководством.

«Краснодарский край и Абхазию связывают общая история, многолетнее тесное взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Сегодня в Краснодарском крае мы активно развиваем туристическое направление, создаем условия для качественного и современного отдыха, которые могут появиться и в Абхазии»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Церемония прошла в актовом зале кабинета министров Абхазии. После принесения президентской присяги спикер народного собрания Лаша Ашуба вручил Бадре Гунба штандарт президента, официальную печать, шашку как символ статуса главнокомандующего Вооруженными силами страны и национальный абхазский посох (алабаща) — знак государственной мудрости.

Анна Гречко