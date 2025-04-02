«Парма» проиграла «Уралмашу»

В матче чемпионата Единой лиги баскетболисты «Пармы» в Екатеринбурге уступили местному «Уралмашу». Встреча завершилась со счетом 80:76 в пользу хозяев площадки. Игроки пермского клуба до последнего боролись за победу в этой игре, но соперники оказались сильнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Наиболее результативным игроком в составе пермского коллектива стал американский форвард Ройс Хэм. Ему удалось за 30 минут и 15 секунд набрать 20 очков, сделать два подбора и совершить три перехвата.

«Парма» с 17 победами идет на восьмой строчке в турнирной таблице. Следующую игру чемпионата пермская команда проведет в Астане.