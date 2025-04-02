Теплоход «Динамо» выставили в Ростове на торги за 5,2 млн рублей

Арбитражный управляюший ООО «Компания “Круиз-Сервис”» Олег Гвоздев сообщил о старте открытых торгов по продаже имущества банкрота. На аукцион по начальной цене 5,2 млн руб. выставлен пассажирский теплоход «Динамо», 1990 года выпуска, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

Согласно документам Арбитражного суда Ростовской области, 1 апреля 2024 года с заявлением назначении процедуры распределения имущества ликвидированного ООО «Круиз-Сервис» обратилось ОАО «Моряк». В мае того же года областной арбитраж удовлетворил заявление истца и назначил в отношение «Круиз-Сервиса» процедуру распределения обнаруженного имущества. Арбитражным управляющим для этих целей был утвержден Олег Гвоздев.

Из материалов дела следует, что 29 декабря 2022 года Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Компания “Круиз-Сервис”» в пользу ОАО «Моряк» задолженность в размере 3,7 млн руб., неустойку — 551,4 тыс. руб., а также судебные расходы по уплате госпошлины — 42,71 тыс. руб. Обязательства должника перед истцом возникли на основании договора ремонта теплохода «Динамо». В целях принудительного исполнения решения суда взыскателю выдан исполнительный лист, позже — возбуждено исполнительное производство, в рамках которого вынесено на теплоход был наложен арест и объявлен запрета ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» на совершение действий по распоряжению и регистрационных действий в отношении судна.

3 ноября 2023 года ООО «Компания “Круиз-Сервис”» было исключено из ЕГРЮЛ, исполнительное производство было прекращено, а задолженность перед ОАО «Моряк» осталась непогашенной. На момент внесения записи об исключении компании «Круиз-Сервис» из ЕГРЮЛ не был решен вопрос об имуществе, принадлежащим ему на праве собственности. Теплоход «Динамо» находился на стоянке на территории ОАО «Моряк». Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в суд.

По данным Rusprofile, ООО «Компания “Круиз-Сервис”» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2012 году и вела деятельность внутреннего пассажирского транспорта. Уставный капитал в размере 10 тыс. руб. принадлежал Валентине Горбуновой (50%) и руководителю фирмы «Донтелеком» Анатолию Шевчику (50%).

ОАО «Моряк» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2002 году. Профиль компании — ремонт и техническое обслуживание судов и лодок. Уставный капитал 48,5 млн руб. Крупнейшими заказчиками по госзакупкам являются ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю (48 контрактов на 267,8 млн руб.), ФГУП «Росморпорт» (23 контракта на 182,9 млн руб.), ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» (8 контрактов на 56,5 млн руб.), ФСБ России (шесть контрактов на 19,8 млн руб.), а также ФГБУ «АМП Черного моря» (один контракт на 19,4 млн руб.).

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в конце 2024 года в Ростове-на-Дону выставили на аукцион судно «СТ-1327», принадлежащее компании-банкроту «Мак-Транспорт». Начальная цена теплохода — 90 млн руб.

Дмитрий Михеенко