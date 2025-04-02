ЦАХАЛ создаст «второй Филадельфийский коридор» в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска меняют тактику ведения боевых действий в секторе Газа. ЦАХАЛ берет под свой контроль ось «Мораг», разделяющую города Рафах и Хан-Юнис. По словам господина Нетаньяху, дорога станет «вторым Филадельфийским коридором».

Филадельфийский коридор — участок на границе между Египтом и Газой. Требование «Хамаса» о полном выводе израильских войск с этой территории неоднократно обсуждалось сторонами при составлении мирной сделки. При этом израильские власти настаивали, что уход ЦАХАЛа из коридора приведет к контрабанде оружия в сектор Газа.

В итоге Израиль все же обязался покинуть Филадельфийский коридор, однако израильские войска не только остаются там до сих пор, но и расширили свое присутствие. «Мы берем под свой контроль ось "Мораг". Это будет второй Филадельфийский коридор, дополнительный коридор»,— сказал Биньямин Нетаньяху в обращении. «Сейчас мы отрезаем Газу и постепенно увеличиваем давление, чтобы они отдали нам наших заложников»,— добавил израильский премьер.

18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Причиной стал отказ палестинских боевиков возвращать оставшихся заложников до перехода на второй этап сделки. 2 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о расширении военной операции в Газе и планах занять «большие участки» территории. Проживающих в Рафахе и Хан-Юнисе израильские военные предупредили об эвакуации.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».

Лусине Баласян