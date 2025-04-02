В Перми из-за санкций закрываются три брендовых магазина

О закрытии в Перми магазинов Luhta, «Спортмода» и «Dress Code» сообщили собственники бизнеса на своей странице в социальных сетях. Первым внимание на это обратил «Новый компаньон». Владельцы бизнеса Лариса и Сергей Гуненковы объяснили закрытие бизнеса ухудшением ситуации в розничной торговле из-за санкций, сложностями с банковскими транзакциями и проблемами с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса и Сергей Гуненковы

Фото: dress code Лариса и Сергей Гуненковы

Фото: dress code

Как пояснили собственники, некоторые марки прекратили свою деятельность в России. Другие ввели лимит на закупки в 300 евро, что исключает возможность приобретения дорогостоящей верхней одежды и эксклюзивных товаров. Кроме того, поставки коллекций постоянно задерживаются. «Последней каплей стало аннулирование поставщиком всех заказанных нами на лето 2025 года коллекций в магазине Лухта», - написали собственники бизнеса. После этого было принято решение о закрытии проекта.

Магазины будут открыты для посетителей до майских праздников. После будет доступен только онлайн-формат.

Отметим, магазины работали в Перми на протяжении 30 лет. Магазины работали по адресу: ул. Попова, 23 (Luhta), ул. Революции, 24 (Спортмода), Целинная, 51 (Dress Code).