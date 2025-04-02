«Молот» уступил в пятом матче плей-офф

Хоккеисты «Молота» после двух побед на своей домашней арене уступили в гостях челябинскому «Челмету» 0:2. Обе шайбы были заброшены в первом периоде. В целом игроки пермской команды выглядели уставшими и не смогли ни разу поразить ворота соперника, хотя не раз играли в большинстве.

Таким образом, счет в серии одной восьмой матчей плей-офф стал 3:2 в пользу челябинской команды. Напомним, что победит тот, кто первым одержит четыре победы. Следующая игра, согласно регламенту, состоится 6 апреля в Перми. В случае если «Молот» сравняет счет, то решающий поединок пройдет вновь в Челябинске.