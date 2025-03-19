В Воронеже снова ищут подрядчика для ремонта исторического здания за 50 млн

Администрация Воронежа объявила повторный аукцион по выбору подрядчика для реставрации здания общеобразовательной школы №20 на улице Ломоносова. Начальная цена контракта — 49,9 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Работы необходимо провести в три этапа и завершить до 25 августа 2025 года. Подрядчик должен выполнить ремонт кровли, фасадов и фундамента здания, входящего в ОКН федерального значения «Комплекс зданий Сельскохозяйственного института имени К.Д Глинки» (сейчас — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I). Кроме того, требуется оборудовать системы охраны, пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 марта. Итоги планируется подвести 28 марта.

По сравнению с предыдущими торгами, которые прошли в июле 2024 года, начальная цена контракта выросла на 10 млн руб. Тогда на реставрацию собирались выделить до 39,9 млн руб., но на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

В 2025 году на капитальный ремонт школ в Воронеже из федерального и областного бюджетов планируют привлечь 700 млн руб., сообщала в апреле 2024-го министр образования региона Наталья Салогубова.

Анна Швечикова