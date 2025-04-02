Студенты кубанского Политеха впервые в ЮФО получили разряд КМС по программированию

Команда Института компьютерных систем и информационной безопасности КубГТУ Capybaras стала первой в Южном федеральном округе, получившей звание кандидатов в мастера спорта по спортивному программированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГТУ Фото: пресс-служба КубГТУ

Официальным тренером команды является Наталья Сергеевна Козырь, кандидат экономических наук, доцент кафедры кибербезопасности и защиты информации, рассказали в институте.

Разряд присвоен студентам Владиславу Бэку, Дмитрию Дееву, Глебу Красноруцкому и Александру Князеву. Как отметила тренер команды, спортивное программирование в сфере информационной безопасности — это не просто соревнования, а серьезный интеллектуальный вызов.

В институте надеются, что в будущем студенты смогут стать мастерами спорта.