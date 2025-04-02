В Петербурге определили проходные баллы по ОГЭ для перехода в 10-й класс

В Смольном определили систему оценивания и минимальные баллы по ОГЭ. Соответствующее распоряжение городского комитета по образованию появилось в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга 2 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По русскому языку минимальный проходной балл — «тройка» начинается с 14 первичных баллов из 37, «четверка» — с 25, а «пятерка» — с 33. По математике «тройка» с 6 из 31, «четверка» — с 15, «пятерка» — с 22. По физике «тройка» — с 10 баллов из 39, «четверка» — с 20, «пятерка» — с 30. По химии «тройка» — с 10 из 38, «четверка» — с 21, «пятерка» — с 31.

По биологии «тройка» с 12 первичных баллов из 47, «четверка» — с 26, «пятерка» — с 38. По географии «тройка» 12 с из 31, «четверка» — с 19, «пятерка» — с 26. По обществознанию «тройка» с 14 из 37 , «четверка» — с 24, «пятерка» — с 32.

По истории «тройка» с 11 из 37, «четверка» — с 21, «пятерка» — с 30.

По литературе «тройка» с 16 первичных баллов из 37, «четверка» — с 24, «пятерка» — с 32. По информатике «тройка» с 5 из 21, «четверка» — с 11, «пятерка» — с 17. По иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому) «тройка» с 29 из 68, «четверка» — с 46, «пятерка» — с 58.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о сдаче двух ОГЭ для поступающих в колледжи.

Артемий Чулков