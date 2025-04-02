«Сибирь» установила равенство в серии play-off КХЛ против «Салавата Юлаева»

Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче обыграла уфимский «Салават Юлаев» (2:1) в четвертом матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Сибирь»—«Салават Юлаев»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Кадр матча «Сибирь»—«Салават Юлаев»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У «Сибири» голы забили Павел Гоголев (23-я минута) и Тэйлор Бек (35). В составе «Салавата Юлаева» шайбу забросил Александр Хмелевский (59).

Пятая игра серии пройдет 4 апреля в Уфе.

Таисия Орлова