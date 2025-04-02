«Сибирь» установила равенство в серии play-off КХЛ против «Салавата Юлаева»
Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче обыграла уфимский «Салават Юлаев» (2:1) в четвертом матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.
Кадр матча «Сибирь»—«Салават Юлаев»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
У «Сибири» голы забили Павел Гоголев (23-я минута) и Тэйлор Бек (35). В составе «Салавата Юлаева» шайбу забросил Александр Хмелевский (59).
Пятая игра серии пройдет 4 апреля в Уфе.