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«Сибирь» установила равенство в серии play-off КХЛ против «Салавата Юлаева»

Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче обыграла уфимский «Салават Юлаев» (2:1) в четвертом матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.

Кадр матча «Сибирь»—«Салават Юлаев»

Кадр матча «Сибирь»—«Салават Юлаев»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кадр матча «Сибирь»—«Салават Юлаев»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У «Сибири» голы забили Павел Гоголев (23-я минута) и Тэйлор Бек (35). В составе «Салавата Юлаева» шайбу забросил Александр Хмелевский (59).

Пятая игра серии пройдет 4 апреля в Уфе.

Таисия Орлова

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