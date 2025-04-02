В Новороссийске врачи достали из желудка ребенка батарейку с помощью «сачка»

Врачи городской больницы Новороссийска спасли 7-летнего ребенка, проглотившего литиевую батарейку. Медикам удалось извлечь ее из желудка пациента при помочи специального «сачка», сообщили в Telegram-канале ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска Фото: Telegram-канал ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска

«Ребенок поступил в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. Рентген-диагностика, проведенная заведующим отделением лучевой диагностики Гором Петросяном, выявила причину — в желудке малыша находилась круглая батарейка. Батарейки, особенно литиевые, при контакте со слизистыми оболочками вызывают химические ожоги, некроз тканей и могут привести к перфорации органов уже через 2–4 часа. Извлечь их нужно как можно быстрее!»— прокомментировали врачи.

Специалисты эндоскопического отделения горбольницы под руководством Давида Шагиняна смогли извлечь батарейку из желудка ребенка с помощью специального сетчатого инструмента — «корзинки-сачка». Гладкая поверхность батарейки не позволяла зацепить ее обычными щипцами, резкие движения могли повредить пищевод или сломать инструмент. В результате операция прошла успешно, ребенок вне опасности.

Алена Воробьева