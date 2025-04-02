Немецкая полиция накрыла крупнейший в мире сайт детской порнографии в даркнете

Немецкая полиция при поддержке международных партнеров ликвидировала крупнейшую платформу под названием KidFlix, на которой размещались видео сексуального насилия над детьми. Об этом пишет CBS News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Мы говорим о более чем 91 тысяче видео и 79 арестах. Закрытие стримингового сервиса KidFlix стало одним из самых серьезных "ударов" по детской порнографии за последние годы, если не за всю историю»,— сказал заместитель начальника Баварской полиции Гвидо Лиммер.

Масштабная операция под кодовым названием OP Stream проходила с 10 по 23 марта 2025 года с участием 38 стран. Спецслужбы под контролем Европола ликвидировали сервер, однако личности администраторов сайта до сих пор не установлены. Расследование позволило идентифицировать 1393 пользователей KidFlix, в том числе в Германии. Обыски прошли в 13 федеральных землях, в том числе в Баварии, Саксонии и Нижней Саксонии. У одного из подозреваемых, 36-летнего мужчины из Хемница, после подозрений в насилии изъяли ребенка.

По данным следствия, сайт KidFlix существовал с 2022 года и имитировал стриминговые сервисы. На нем можно было смотреть видео онлайн, а также скачивать их. За это время на платформе зарегистрировалось около 1,8 млн пользователей по всему миру. В общей сложности на KidFlix размещено более 91 000 видеороликов со сценами сексуального насилия над детьми.

В декабре 2024 года ООН приняла конвенцию против киберпреступности. Документ распространяется на десять категорий преступлений. К одной из них относятся любые действия, связанные с детской порнографией (владение, производство, распространение и т. д.)