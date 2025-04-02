Кинематограф берут на госслужбу

Депутаты Курултая Башкирии расширят перечень мер поддержки кинематографии, включив в него соцзаказ. Соответствующие изменения предложено внести в республиканский закон «О государственной поддержке кинематографии в Республике Башкортостан». Предложенный комитетом по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту законопроект принят в первом чтении. Представители отрасли отмечают, что они и так уже выполняют соцзаказ, поскольку кинопроизводство финансируется в основном из госбюджета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Съемки фильмов в Башкирии хотят финансово поддержать из бюджета

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Съемки фильмов в Башкирии хотят финансово поддержать из бюджета

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Башкирии социальный заказ может стать одним из направлений господдержки кинематографии. С соответствующим предложением выступили депутаты комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Курултая. Разработанный ими законопроект с изменениями в республиканский закон «О государственной поддержке кинематографии в Республике Башкортостан» принят в первом чтении.

Сейчасв региональном законе предусмотрено шесть направлений поддержки кинематографии, в числе которых сохранение и развитие материально-технической базы государственных киностудий, создание документальных и художественных фильмов, ведение и хранение кинолетописиБашкирии и так далее. Депутаты предлагают дополнить этот перечень пунктом «выполнение социальных функций, связанных с использованием кинофильмов в воспитании детей и подростков, пропаганде здорового и социально полезного образа жизни и формировании у населения Республики Башкортостан общественно значимых ценностей, кинообслуживанием людей старшего поколения, инвалидов, детей дошкольного возраста, воспитанников школ-интернатов и детских домов».

Как сообщил спикер Курултая Константин Толкачев, предложенный законопроект расширит сферу господдержки кинематографии.

«Одним из направлений будет производство фильмов, которые транслируют традиционные для нашего народа духовные ценности, воспитывают в зрителе нравственность»,— подчеркнул он.

«В последнее время появилась тенденция принятия отрицательного опыта зарубежных стран в деле правового воспитания подрастающего поколения через кинофильмы.Учитывая то, что государственная политика России на сегодняшний день направлена на возрождение духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения, вопрос нравственного воспитания подростков становится особенно актуальным»,— указывает в обосновании к законопроекту председатель комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин.

Задача кинематографа, по его мнению,— «воспитание духовно-нравственного иммунитета подросткового поколения к пошлости, грубости, цинизму, ко всему тому, что могут привнести в жизнь подрастающего поколения деструктивные мировоззрения».

Руководитель студии «Аскарфильм», кинорежиссер Айнур Аскаров отмечает, что кино всегда снимается по соцзаказу.

«В 99% случаев кино в России — дело государственное. Это всегда государственное финансирование в размере 100% или софинансирование, когда оплачивается 70% расходов, или, что реже, 50%. Всегда есть приоритетные темы, на которые будет выделяться финансирование. Продюсеры подгоняют свои истории под ту или иную тему»,— пояснил он.

По мнению господина Аскарова, необходимо развивать государственно-частное партнерство в сфере кинематографии.

«В законе сейчас указано:“государственная киностудия”. Я как частная студия, как продюсер и режиссер делаю проекты и получаю финансирование исключительно через киностудию “Башкортостан”. Например, был снят по госзаказу фильм “Отряд Таганок”: деньги приходят на киностудию, киностудия нанимает меня. Всю работу проводим мы: снимаем, привлекаем деньги. И в итоге фильм принадлежит киностудии»,— продолжает он.

Если бы частная студия могла получать бюджетное финансирование напрямую, ее возможности расширились бы, считает кинорежиссер. Он отмечает, что в условиях недостаточности финансирования на производство фильмов импульсом для развития отрасли стала грантовая программа главы Башкирии. Ее бюджет — 50 млн руб.— распределяется между кинематографистами, которые могут снимать независимое кино.

«Сегодня 10–15 млн руб.— это бюджет 30-секундного рекламного ролика, который позволяют себе даже наши башкирские компании. А мы за эти деньги готовы снимать историческое или художественное кино — просто потому, что мы творцы и хотим работать»,— говорит Айнур Аскаров.

Наталья Балыкова