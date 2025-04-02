Прокуратура защитила права пенсионера из Туапсе, обманутого мошенниками
Туапсинская межрайонная прокуратура через суд добилась признания недействительной сделки по продаже единственной квартиры пенсионера, которого телефонные мошенники убедили продать жилье по цене втрое ниже рыночной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка по обращению пожилого человека показала, что злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели его в заблуждение. Злоумышленники убедили пенсионера, что его квартира находится под угрозой продажи третьими лицами, и порекомендовали срочно реализовать недвижимость, переведя вырученные средства на якобы безопасный счет.
В ноябре 2024 года пожилой мужчина продал свою однокомнатную квартиру в Новомихайловском городском поселении Туапсинского района за 1,3 млн руб. Согласно проведенной оценке, реальная стоимость жилья составляет более 3,3 млн руб.
В результате противоправных действий одинокий пенсионер лишился единственного жилья, реализовав его по существенно заниженной цене. На основании выявленных нарушений Туапсинский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о признании сделки недействительной.
В среду, 2 апреля, районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение судебного решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.