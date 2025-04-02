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Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы под Нижним Тагилом

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о массовой гибели рыбы в водоеме в саду «Озерки» в 20 км от Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

Водоем под Нижним Тагилом после массовой гибели рыбы

Водоем под Нижним Тагилом после массовой гибели рыбы

Фото: Пресс-служба Свердловской прокуратуры

Водоем под Нижним Тагилом после массовой гибели рыбы

Фото: Пресс-служба Свердловской прокуратуры

Прокуратура совместно со специалистами Минприроды и Росрыболовства организовала осмотр территории. Сотрудники провели отбор проб воды и погибшей рыбы для определения содержания загрязняющих веществ, чтобы установить причину гибели рыбы.

«По результатам надзорных мероприятий при наличии к тому оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,— сообщили в ведомстве.

Полина Щуцкая

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