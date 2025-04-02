Ландшафтный пожар в Аксайском районе перекинулся в Батайск

Возгорание в камышовых зарослях на территории коттеджного поселка «Солнечный» Аксайского района перекинулось на Батайск. Об этом сообщил глава администрации Батайска Роман Волошин.

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«Ведется реагирование. На место направлены все службы. В настоящий момент работают три единицы техники, 15 человек»,— говорится в сообщении.

Угроза строениям отсутствует. Для тушения привлечены расчеты из Ростова и Кулешовки.

Всего, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на устранение пожара привлечено от РСЧС 42 человека и 11 единиц техники.

Тат Гаспарян