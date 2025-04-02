В Краснодаре временно скорректируют движение трамваев №2 и №4

В Краснодаре вечером 3 апреля изменится движение трамвайных маршрутов №2 и №4. Корректировка связана с необходимостью ремонта трамвайных путей с заменой рельсошпальной решетки на ул. Коммунаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Трамвай маршрута №2 отправится от ул. Индустриальной в 22:23 по мск, а от ул. Декабристов — в 21:39. Рейс в 21:59 от конечной остановки «Улица Декабристов» проследует по ул. Коммунаров и ул. Гоголя до железнодорожного вокзала Краснодар-1.

Трамвайный маршрут №4 начнет движение от ул. Индустриальной в 22:19, а из Комсомольского микрорайона — в 21:18. После 21:45 трамвай будет следовать из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка обычным маршрутом, а далее направится по ул. Коммунаров и ул. Колхозной до остановки «Улица имени 40-летия Победы».

Подробную информацию о движении трамваев можно уточнить по телефону (861) 262-51-15.

Анна Гречко