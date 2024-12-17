В Вахитовском районе Казани с 19 декабря 2024 года по 30 ноября 2026 года будет ограничено движение транспорта на участках улиц Батурина и Большой Красной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре Казани на два года ограничат движение из-за строительства

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ В центре Казани на два года ограничат движение из-за строительства

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Ограничения вводятся в связи с установкой забора у строительной площадки здания по адресу «Большая Красная, 2». Движение будет ограничено на следующих участках:

по улице Батурина от дома 12 до пересечения с улицей Большой Красной;

по улице Большой Красной от дома 6 до пересечения с улицей Батурина.

Как уточнили в Комитете внешнего благоустройства, дорога будет закрыта частично, автобусы продолжат ездить по действующей схеме.

Анар Зейналов