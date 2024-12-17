В центре Казани на два года ограничат движение из-за строительства
В Вахитовском районе Казани с 19 декабря 2024 года по 30 ноября 2026 года будет ограничено движение транспорта на участках улиц Батурина и Большой Красной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В центре Казани на два года ограничат движение из-за строительства
Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ
Ограничения вводятся в связи с установкой забора у строительной площадки здания по адресу «Большая Красная, 2». Движение будет ограничено на следующих участках:
- по улице Батурина от дома 12 до пересечения с улицей Большой Красной;
- по улице Большой Красной от дома 6 до пересечения с улицей Батурина.
Как уточнили в Комитете внешнего благоустройства, дорога будет закрыта частично, автобусы продолжат ездить по действующей схеме.