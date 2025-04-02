На Ставрополье приняли 150 заявок на участие в первом краевом маркетплейсе

Производители Ставропольского края подали более 150 заявок для участия в первом региональном маркетплейсе «Сделано на Ставрополье». Его работу планируют запустить осенью 2025 года, сообщил глава краевого Минэкономразвития Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Первый региональный маркетплейс — это возможность для местного бизнеса заявить о себе и расширить свою клиентскую базу. В будущем продолжим принимать заявки и обновлять маркетплейс. Креативный предприниматель может заполнить Яндекс-форму, затем его включат в единый реестр, после чего сведения о его бренде отобразятся на маркетплейсе»,— пояснил министр.

Проект создается в рамках новой региональной меры поддержки креативного предпринимательства и реализуется совместно с Корпорацией развития Ставропольского края. С осени 2023 года в крае внедряется стандарт развития креативной экономики, что уже позволило провести исследование состояния этой отрасли и создать региональную экспертную группу.

Николай Аксенов