Ставрополье сэкономило 1,66 млрд рублей при заключении контрактов

Бюджет Ставропольского края с начала 2025 года сохранил 1,66 млрд руб. при заключении контрактов. Такие данные опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этом году власти региона заключили контракты на общую сумму более 21 млрд руб. Самый крупный из них — закупка троллейбусов. На их приобретение выделили 1,48 млрд руб.

Всего по краю региональные заказчики сэкономили 1,09 млрд руб., муниципальные — 0,57 млрд руб.

Евгения Перцева