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На Ставрополье компанию лишили статуса регоператора по обращению с ТКО

В Ставропольском крае ООО «Комбинат Благоустройства» лишили статуса регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из-за отсутствия безотзывной банковской гарантии. Об этом сообщает Министерство ЖКХ региона.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Комбинат Благоустройства обслуживал четыре округа: Арзгирский, Буденновский, Левокумский и Нефтекумский. Новый оператор должен получить все документы от компании в течение десяти дней после своего назначения.

Николай Аксенов

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