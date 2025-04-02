На Ставрополье компанию лишили статуса регоператора по обращению с ТКО
В Ставропольском крае ООО «Комбинат Благоустройства» лишили статуса регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из-за отсутствия безотзывной банковской гарантии. Об этом сообщает Министерство ЖКХ региона.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Комбинат Благоустройства обслуживал четыре округа: Арзгирский, Буденновский, Левокумский и Нефтекумский. Новый оператор должен получить все документы от компании в течение десяти дней после своего назначения.