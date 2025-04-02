Бизнес-тренер из Ижевска Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве

Основатель сети кофеен Coffee Like в Ижевске, бизнес-тренер Аяз Шабутдинов принял решение признать вину в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и возместить ущерб потерпевшим, сообщил адвокат коммерсанта Калой Ахильгов в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтет его искреннее раскаяние и благородный поступок»,— написал господин Ахильгов. При этом адвокат добавил, что решение подзащитного «для нас закон, даже если мы внутренне с ним не согласны».

Одновременно с этим появилось признание Аяза Шабутдинова в его Telegram-канале. «Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия. Искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ»,— написано в посте. Там же указано, что курсы продавались «агрессивно, всем без разбора». «Сама реклама звучала как чудо-таблетка»,— сказано в сообщении.

В Telegram-канале предпринимателя говорится о том, что при продаже программ злые намерения отсутствовали. «Моя изначальная миссия — помогать людям развивать предпринимательские навыки — была искренней. Но методы, которыми я пользовался, нуждаются в пересмотре»,— говорится в посте.

Господин Ахильгов добавил, что защитники коммерсанта «провели колоссальную работу: десятки свидетелей дали показания, ведущие эксперты из РЭУ имени Плеханова и МГУ подтвердили законность деятельности, а ответы федеральных министерств только закрепили это». Аяз Шабутдинов взял на себя ответственность, несмотря на это.

Напомним, Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года. Ему предъявили обвинение в 113 эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 57 млн руб. Следствие считает, что он создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса, продавая курсы стоимостью от 150 до 350 тыс. руб. без обещанных результатов. Его предполагаемый соучастник, экс-депутат гордумы Ижевска Василий Алексеев, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Аяз Шабутдинов известен как бизнес-коуч и блогер с 2 млн подписчиков. Он родился в Ижевске в 1991 году, в возрасте четырех лет с родителями переехал в поселок Куеда (Пермский край). В 2014 году окончил Удмуртский госуниверситет. В Ижевске он запустил несколько бизнесов, в частности сеть кофеен Coffee Like, которую позднее продал и сконцентрировался на развитии бизнес-курсов «Лайк Центра».