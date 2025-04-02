Совфед разрешил пополнять фонды регионов ювелирными изделиями

Сенаторы одобрили расширение перечня ценностей, которые можно приобретать в региональные госфонды РФ. Соответствующие изменения будут внесены в ст. 9 федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Документом предусматривается, что они (госфонды.— "Ъ") могут пополняться за счет имеющих художественное или иное культурное значение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней, приобретенных у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, художников-ювелиров. Указанные изделия будут приобретаться за счет средств бюджетов субъектов РФ в порядке, устанавливаемом региональными органами государственной власти».

Сейчас региональные госфонды могут пополняться драгоценными металлами, камнями и ломом таких изделий. Новый закон разрешит пополнение другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, которые имеют художественное или иное культурное значение.

По итогам 2024 года общий оборот ювелирной розницы в РФ составил 459,4 млрд руб. В топ-3 вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.