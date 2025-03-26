Екатеринбург вошел в топ-3 российских городов по тратам на ювелирные украшения

Екатеринбург занял третье место в России по объему трат на покупку ювелирных украшений, отстав только от Москвы и Санкт-Петербурга. За 2024 год жители города потратили на ювелирные изделия 7,7 млрд руб., что на 24% больше прошлогодних показателей, следует из аналитики Sokolov на основе данных Росстата, «СберАналитики» и Ассоциации компаний интернет-торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Драйвером развития российского рынка ювелирной розницы в 2024 году стал рост объемов и доли интернет-продаж. За год доля ювелирного e-commerce выросла с 23,4% до 28%. При этом 35,5% всех онлайн-продаж или 10% совокупного объема рынка составили продажи через маркетплейсы»,— пояснил директор департамента развития сети Sokolov Максим Чижов.

Свердловская область заняла шестое место по России и стала лидером по продажам ювелирных изделий в Уральском федеральном округе. Жители региона потратили на ювелирные украшения за год 11 млрд руб., что на 23% больше, чем годом ранее.

Тюменская область среди регионов УрФО заняла третье место, после Челябинской. На ювелирные украшения там потратили 4,8 млрд руб., из которых 4,07 млрд руб. пришлись на Тюмень. Сумма продаж в регионе выросла на 18% к прошлому году. В Ханты-Мансийском автономном округе сумма трат составила 4,49 млрд руб., что больше прошлогоднего показателя на 7%.

В Ямало-Ненецком автономном округе оказался самый большой средний чек на украшения, он составил 10,6 тыс. руб., а в Салехарде — 12 тыс. руб., что на 27% больше показателей 2023 года. Для сравнения средний чек на украшения в Екатеринбурге (второе место в УрФО, +20%) составил 9,3 тыс. руб., в среднем по России — 9,1 тыс. руб. Общая сумма трат на ювелирные изделия на Ямале составила 1,87 млрд руб., что на 9% больше прошлогодних показателей.

Совокупный объем продаж ювелирных изделий в УрФО составил 31 млрд руб., это 7,8% от всего российского рынка. За год этот показатель вырос на 19%. 36% объема продаж приходится на Свердловскую область, 16% — на Тюменскую область, 14% на Ханты-Мансийский автономный округ и 6% на Ямало-Ненецкий автономный округ.

Анна Капустина