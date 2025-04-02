Мизулина: в полицию направили информацию об угрозах нападения на школы Нижнекамска

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила информацию о каналах, распространяющих сообщения с угрозами нападения на школы Нижнекамска, в правоохранительные органы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее представители Екатерины Мизулиной рассказали «Ъ Волга-Урал», что с октября 2023 года начали появляться каналы, публикующие угрозы нападения на школы. В 2024 году было создано более 140 таких каналов в разных регионах России. Подобные каналы создают панику среди школьников, их родителей и преподавателей.

В феврале 2025 года Екатерина Мизулина сообщала, что информацию о каналах, распространяющих угрозы в Набережных Челнах, также была передана в полицию.

Дарья Сайфиева