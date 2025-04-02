В Тольятти появился мурал, посвященный рекорду Артема Дзюбы

В Тольятти создан мурал, посвященный рекорду Артема Дзюбы. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Акрон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Дзюба

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Артем Дзюба

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Мурал появился на жилом доме на ул. Ульяны Громовой, 14 в Комсомольском районе города. Поводом для создания росписи стало достижение нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой статуса лучшего бомбардира в истории российского футбола. Это произошло 9 марта 2025 года в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». Нападающий забил 234-й мяч в своей карьере, обогнав Александра Кержакова, который завершил карьеру игрока в 2017 году. В зачет идут голы в чемпионате и кубке страны, еврокубках, а также за сборную России.

На данный момент в активе Артема Дзюбы 236 забитых мячей в официальных матчах. Нападающий «Акрона» также стал лучшим бомбардиром сборной России. На его счету 31 гол за национальную команду страны.

Андрей Сазонов