Нападающий «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром российского футбола. Форвард забил 234-й мяч в своей карьере в игре 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В зачет идут мячи, забитые в чемпионате и кубке страны, еврокубках, а также за сборную России. На втором месте в списке лучших российских бомбардиров идет Александр Кержаков, в активе которого 233 гола.

В текущем сезоне РПЛ Артем Дзюба забил пятый раз.