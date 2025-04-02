У Азорских островов перехватили подлодку с 6,5 т кокаина

Полиция Португалии перехватила в Атлантическом океане «наркосубмарину», которая перевозила около 6,5 т кокаина. Судно направлялось на Пиренейский полуостров. Об этом сообщила португальская судебная полиция в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Судно было перехвачено примерно в 500 морских милях (около 926 км) от Азорских островов. На борту находились пять членов экипажа, которые принадлежат к международной преступной группировке (какой именно, не уточняется). Помимо ВМФ и ВВС Португалии в операции по задержанию нарушителей приняли участие американское Управление по борьбе с наркотиками, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и Гражданская гвардия Испании. Точная дата проведения операции под названием «Наутилус» не сообщается.

Как отмечает CBS News, обнаруженное на судне количество запрещенного вещества составляет почти четверть от рекордных 23 т, изъятых за весь 2024 год в Португалии. Большая часть кокаина, ввозимого контрабандой в Португалию, поступает по морю из Латинской Америки. Используемые контрабандистами «наркосубмарины» не являются подводными лодками в строгом смысле, так как не полностью погружаются и немного возвышаются над водой.

В ноябре 2024 года полиция Колумбии совместно с коллегами из 61 страны провела масштабную операцию по борьбе с наркоторговлей под кодовым названием «Орион». За шесть недель были конфискованы рекордные 225 т кокаина (за 2022 год в Колумбии конфисковали 671 т наркотика). Всего же было захвачено 1,4 тыс. т наркотиков, в том числе около 1 тыс. т марихуаны. Их общая стоимость составляет $8,5 млрд. Было арестовано более 400 человек.